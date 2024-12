VIDEO / Musiala za povratak pobjedama Bayerna u BL, slavio i Bayer

Podijeli :

Slavili su u 13. kolu Bundeslige i nogometaši Bayerna i Bayera.

Nogometaši Bayerna na Allianz Areni slavili su 4:2 protiv Heidenheima. Bayern je poveo u 18. minuti golom Dayoa Upamecana. Kimmich je uputio centaršut pred vrata Heidenheima i onda je Upamecano zatresao mrežu. Bavarci su dominirali terenom do kraja prvog poluvremena, no do odmora je ostalo 1:0 nakon što su prilike propustili Thomas Müller, Rafa Guerrero, Leroy Sane i Alfonso Davis.

Domaći su zaprijetili u 50. minuti udarcem Aleksandra Pavlovića iz okreta, da bi samo minutu kasnije Heidenheim izjednačio. Davis je skrenuo loptu do Upamecana, a onda je Francuz napravio kardinalnu grešku. Stoper je traljavo vratio loptu do vratara, što je iskoristio Mathias Honsak i izjednačio na 1:1.

Ofenzivni veznjak Jamal Musiala je zamijenio Mullera, a u 56. minuti donio je novo vodstvo momčadi Vincenta Kompanyja.

Bayern je do trećeg gola stigao nakon što je zamjena Leon Goretzka u 84. minuti pogodio s distance.

Samo nekoliko desetaka sekundi kasnije Niklas Dorsch svojim pogotkom vraća goste u igru ​​i smanjuje rezultat na 3:2.

Pitanje pobjednika riješio je Musial nakon kontre u sudačkoj nadoknadi. Ulazak veznjaka u igru ​​prelomio je susret, a Musiala je preciznim udarcem postigao svoj drugi pogodak na utakmici.

Bayern je prvi na tablici sa 33 boda, dok je Heidenheim na 16. mjestu sa 10 bodova.

Bayer Leverkusen na svom je terenu slavio 2:1 protiv St. Paulija.

Bayer je odlično otvorio susret i okrunio uvodnu nadmoć pogotkom Wirtza u šestoj minuti na asistenciju Granita Xhake.

Njemački prvak udvostručio je vodstvo u 21. minuti. Stoper Jonathan Tah pospremio je loptu u mrežu.

St. Pauli je stvorio nekoliko prilika, a jednu od njih iz prodora je iskoristio Guilavogui i postavio konačnih 2:1 u 84. minuti.

Gosti su bili dominantniji u drugom dijelu od Bayera u prvom dijelu susreta. Stvarali su više prilika, imali duplo više šuteva, ali prvak je odolio i upisao nova tri boda. Prvak Bayer je trećom uzastopnom pobjedom treći na ljestvici s 26 bodova, dok je St. Pauli na 15. mjestu s 11 bodova.

