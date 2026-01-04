VIDEO / Može i bez Mbappea: Gonzalo Garcia zabio hat-trick u pobjedi Reala nad Betisom

Podijeli :

U 18. kolu španjolske La Lige Real Madrid je odigrao prvu utakmicu u 2026. godini. Madriđani su bez Kyliana Mbappea igrali protiv Real Betisa, ali to im nije stvorilo probleme jer je Gonzalo Garcia bio u elementu. Mladi napadač je u pobjedi od 5:1 zabio svoj prvi hat-trick u karijeri. Prvi gol zabio je u 20. minuti, drugi u 50. lijepim volejem da bi svoj treći pogodak postigao u 82. minuti. Realov četvrti gol postigao je Raul Asencio nakon udarca iz kuta u 56. minuti, peti je zabio Fran Garcia, a jedini pogodak za Betis zabio je Cucho Hernandez u 66. minuti. Real je ovom pobjedom smanjio zaostatak za Barcelonom na četiri boda. Sada i jednoj i drugoj momčadi slijedi Superkup koji se igra u Saudijskoj Arabiji. Real će igrati protiv Atletico Madrida dok će Barcelona igrati protiv Athletic Bilbaa.

