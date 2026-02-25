VIDEO / Monaco poveo na Parku prinčeva! Ovaj rezultat vodi nas u produžetke

Champions League 25. velj 202621:50 0 komentara

Večeras su na rasporedu posljednji susreti play-offa UEFA Champions League. Juventus FC će pred svojim navijačima pokušati nadoknaditi težak poraz 5:2 iz prve utakmice protiv Galatasaray SK. Na domaćem terenu i Real Madrid CF želi potvrditi prolaz protiv SL Benfica, nakon što je prvi dvoboj dobio 1:0 u gostima. Isti zadatak ima i Paris Saint-Germain FC, koji brani prednost 3:2 iz prvog susreta protiv AS Monaco FC.

Gosti su poveli u Parizu protiv Paris Saint-Germain FC. Nakon lijepo izgrađene akcije i ubačaja s lijeve strane, Coulibaly je spustio loptu za Maghnes Akliouche, koji je precizno završio za 1:0 za AS Monaco FC. Ukupan rezultat sada je izjednačen na 3:3.

