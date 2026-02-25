VIDEO / Monaco poveo na Parku prinčeva! Ovaj rezultat vodi nas u produžetke

Gosti su poveli u Parizu protiv Paris Saint-Germain FC. Nakon lijepo izgrađene akcije i ubačaja s lijeve strane, Coulibaly je spustio loptu za Maghnes Akliouche, koji je precizno završio za 1:0 za AS Monaco FC. Ukupan rezultat sada je izjednačen na 3:3.

