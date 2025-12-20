VIDEO / Levante oduzeo pobjedu Sučiću i Ćaleti-Caru u 93. minuti!

Podijeli :

Nogometaši Levantea i Real Sociedada remizirali su 1:1 u Valenciji, u dvoboju 17. kola španjolske La Lige, premda su gosti vodili sve do 93. minute.

U nadoknadi prvog poluvremena Kubo je bio strijelac za vodstvo gostiju i činilo se da će tih 0-1 ostati do kraja ogleda. No, u 93. minuti je dosuđen jedanaesterac za Levante, a siguran je s bijele točke bio Dela za konačnih 1-1. U udarnoj momčadi Real Sociedada bio je hrvatski nogometaš Luka Sučić koji je igrao do 70. minute, dok je Duje Ćaleta-Car ostao na gostujućoj klupi za pričuve kroz cijeli dvoboj.

Real Sociedad je osvajanjem boda prekinuo negativan niz od tri ligaška poraza, dok je Levante unatoč bodu ostao na posljednjem mjestu ljestvice.

OVIEDO I CELTA BEZ GOLOVA

U prvom subotnjem susretu 17. kola nogometaši Ovieda i Celte su odigrali utakmicu bez golova. Celti je to bio već osmi ligaški remi ove sezone. Klub iz Viga je po tome rekorder u La Ligi, a po sedam puta su dosad remizirali Betis, Elche i Valencia.

Utakmica u Oviedu je bila tvrda, s malo pravih prilika na obje strane, a hrvatski nogometaš Josip Brekalo počeo je utakmicu za Oviedo te je zamijenjen u 71. minuti.

U nedjelju će igrati Girona – Atletico Madrid, Villarreal – Barcelona, Elche – Rayo Vallecano i Betis – Getafe. Na samom kraju u ponedjeljak igraju Athletic – Espanyol.