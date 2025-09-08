VIDEO / Moćna Švicarska nakon Kosova deklasirala i Kekovu Sloveniju

Podijeli :

Švicarska se izdvojila na vrhu skupine B sigurnom 3-0 domaćom pobjedom protiv Slovenije u Baselu. Za drugi uspjeh u isto toliko nastupa strijelci su bili Elvedi (18), Embolo (33) i Ndoye (38).

Nakon dva kola Švicarska je na vrhu skupine s maksimalnih šest bodova, Kosovo ima tri, dok su Švedska i Slovenija na po jednom bodu.

