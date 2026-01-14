VIDEO / Mladi hrvatski reprezentativac iz Lyona prešao u Rijeku

Francuzi će za njega dobiti nešto manje od 500 tisuća eura, uz postotak od buduće prodaje, iako je imao ugovor do 2028.

Rijeka prodaje Fruka, stigla je ponuda od 10 milijuna eura?!

Barišić je ove sezone za Lyon odigrao jednu utakmicu u Europskoj ligi, pa je potražio veću minutažu

Rođen u Francuskoj, prošao je sve mlađe selekcije Lyona, a standardni je član hrvatske U-21 reprezentacije, za koju ima sedam nastupa i kod Ivice Olića je postao prvi izbor na desnom boku.