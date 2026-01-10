VIDEO / Matanović pogodio za preokret Freiburga protiv Vuškovićevog HSV-a!

Podijeli :

Hrvatski napadač Igor Matanović trećim pogotkom sezone donio je prednost Freiburgu protiv HSV-a u 83. minuti, kojeg je stoper Vatrenih Luka Vušković u 48. minuti doveo u vodstvo. No, nakon toga krenuli su problemi za goste iz Hamburga. Daniel Elfadil zaradio je drugi žuti, odnosno crveni karton i napravio kazneni udarac u 53. minuti. Vincenzo Grifo sigurno ga je realizirao za 1:1, a onda je pola sata kasnije Freiburg preko jokera s klupe Matanovića stigao do preokreta.

