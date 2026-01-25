VIDEO / Matanović ne prestaje zabijati, pogledajte novi pogodak!

Podijeli :

Hrvatski napadač, Igor Matanović, zabio je u 44. minuti za 2:1 vodstvo Freiburga protiv Kolna. Dočekao je odbijenu loptu u gostujećem kaznenom prostoru i stigao do petog pogotka u Bundesligi i ukupno sedmog u svim natjecanjima. Isto tako, u posljednih pet utakmica četiri puta je tresao protivničke mreže.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.