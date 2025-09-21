VIDEO / Martinelli zabio pored Gvardiola u zadnjim minutama, Arsenal i City podijelili bodove

Podijeli :

AP Photo/Kin Cheung via Guliver

Nogometaši Arsenala i Manchester Cityja podijelili su bodove u derbiju 5. kola Premier lige.

U zadnjoj utakmici 5. kola engleskog nogometnog prvenstva Arsenal i Manchester City su igrali 1-1.

Momčad Pepa Guardiole povela je već u devetoj minuti preko Erlinga Haalanda koji je pogodio nakon asistencije Reijndersa.

Arsenal je napadao i tražio izjednačenje, a Topnici su ga pronašli fantastičnim golom Martinellija u trećoj minuti sudačke nadoknade.

Hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol igrao je čitav susret za City kod kojega zbog ozljede ahilove tetive još nema Matea Kovačića.

Drugi Arsenal sada ima 10 bodova, kao i treći Tottenham te četvrti Bournemouth, dok je City deveti sa sedam bodova.

Vodi Liverpool sa 15 bodova.