VIDEO / Mane još jednom zavio Egipat u ‘crno’: Zabio je za prolazak Senegala u finale AFCON-a

Podijeli :

U prvoj polufinalnoj utakmici Afričkog kupa nacija sreli su se Senegal i Egipat. Stari su to znanci na kontinentalnoj sceni. Borili su se za prolazak na Svjetsko prvenstvo u Katru, a igrali su i u finalu AFCON-a 2023. godine. U oba navrata slavio je Senegal, a ključni igrač, kao i u večerašnjem susretu bio je Sadio Mane. Senegalac je u ovoj utakmici postigao jedini pogodak za pobjedu svoje reprezentacije od 1:0.

U ovoj utakmici većina toga na terenu nije bilo vrijedno spomena. Tek vrijedi izdvojiti tenzije s kraja prvog dijela kada su stučni stožeri obje reprezentacije naguravali nakon jednog prekršaja Mohameda Salaha.

Nakon toga se ipak sve smirilo i u drugom dijelu je Senegal kružio oko gola Egipta. Sve do 78. minute nije bilo prave prilike, a i tada zapravo nije trebala biti prilika. Niski blok Egipta izgledao je neprobojno, a onda je jedan odbijanac došao do Sadija Manea na dvadesetak metara od gola.

Bivši igrač Liverpoola i Bayerna iz Munchena bez razmišljanja je opalio po golu te je svladao Mohameda El Shenawyja za delirij njihovih navijača na stadionu u Tangeru. Provjeravao se gol zbog mogućeg zaleđa Nicolasa Jacksona u začetku akcije, ali utvrdilo se da je sve čisto i Senegalov gol je vrijedio.

Izdržao je Senegal nakon toga do kraja te je s 1:0 izborio svoje četvrto finale Afričkog kupa nacija. U prošlom su svladali Egipat za svoju prvu titulu na kontinentalnom natjecanju.

Ovaj put će im protivnik biti pobjednik susreta između domaćina Maroka te Nigerije.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.