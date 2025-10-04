VIDEO / Manchester United se vratio na pobjedničke staze! Šeško i Mount slomili Sunderland

Podijeli :

Bitna pobjeda za Crvene vragove.

U istom danu dogodile su se dvije rijetke nogometne pojave – pogodak Masona Mounta na Old Traffordu i sačuvana mreža Manchester Uniteda u prvenstvenoj utakmici.

Nakon 822 dana od dolaska iz Chelseaja za 63 milijuna eura, Mount je napokon postigao prvenstveni gol pred domaćom publikom. Prethodna dva pogotka u Premier ligi za United postigao je isključivo na Gtech Community Stadiumu protiv Brentforda, i to u različitim sezonama.

Protiv Sunderlanda u 7. kolu Mount je već u 8. minuti iskoristio precizan pas Bryana Mbeuma i donio rano vodstvo Crvenim vragovima. Prednost je u 31. minuti udvostručio Benjamin Šeško svojim drugim uzastopnim pogotkom za United, a pokazalo se da je to bilo dovoljno za treću prvenstvenu pobjedu. Ovim trijumfom momčad Rubena Amorima smanjila je zaostatak za Sunderlandom na samo jedan bod.

Osim dva gola, u cijelom susretu viđena su tek tri udarca u okvir gola – svi u prvom poluvremenu, što dobro opisuje sadržaj drugog dijela igre.

Vratar Sene Lamens prvi je put ove sezone uspio sačuvati mrežu Uniteda, prekinuvši niz od deset utakmica u kojima je momčad primila barem jedan pogodak. Posljednji put kada Amorimova ekipa nije kapitulirala bilo je 25. svibnja, u zadnjem kolu Premier lige 2024./25., kada je Aston Villa poražena 2:0.