VIDEO / Man. United svladao Chelsea u ludoj utakmici s dva crvena kartona

Podijeli :

Nogometaši Manchester Uniteda razveselili su svoje navijače na Old Traffordu, svladali su s 2-1 Chelsea u ogledu petog kola engleske Premier lige.

Već u petoj minuti gosti iz Londona su ostali s igračem manje. Isključen je vratar Sanchez nakon žestokog starta na Mbeuma izvan šesnaesterca. Igrača više prilično je brzo Manchester United naplatio s dva pogotka. Prvo je Bruno Fernandes u u 14. minuti zabio za 1-0, dok je Casemiro u 37. povećao na 2-0.

U nadoknadi prvog dijela izjednačio se ponovno broj igrača na terenu jer je drugi žuti karton zaradio Brazilac Casemiro, a to je bio znak da u drugom poluvremenu Chelsea krene svim silama po mogući povratak i barem bod.

U 80. minuti uspio je Chelsea smanjiti, strijelac je bio Chalobah koji je pogodio glavom, ali dalje od toga gosti ipak nisu mogli. Upisali su time prvi ligaški poraz ove sezone, a Manchester United drugu pobjedu.