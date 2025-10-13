VIDEO / Malo Modrićeve ‘magije’ protiv Gibraltara

Podijeli :

Mnogi mu cijelo vrijeme spominju godine, njih 40 na leđima, ali u kontekstu da i u tim godinama igra na visokoj razini. Naravno, pričamo o kapetanu Hrvatske, Luki Modriću. U pobjedi 3:0 protiv Gibraltara u Varaždinu Modrić je ponovno dao svoj obol, a pogledajte i djelić njegove 'magije' zbog koje iznova oduševljava sve.

