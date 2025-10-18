VIDEO / Mallorca preokretom srušila Sevillu u gostima

Podijeli :

Nogometaši Mallorce preokretom su došli do pobjede 3-1 na gostovanju kod Seville, u prvom subotnjem dvoboju 9. kola španjolske La Lige.

Ruben Vargas je u 16. minuti postigao vodeći pogodak za Sevillu, a u drugom poluvremenu su gosti preokretom došli do pobjede postigavši tri pogotka u razdoblju od samo deset minuta.

Izjednačio je Vedat Muriqi u 67. minuti, a onda je džoker s klupe Mateo Joseph, posuđeni 21-godišnji napadač iz Leeds Uniteda, postigao dva gola, u 72. i 77. minuti, te Mallorci donio tek drugu ovosezonsku pobjedu, prvu na gostujućem terenu.

Mallorca se priključila skupini klubova s osam bodova i privremeno skočila na 15. mjesto. Sevilla je u grupi klubova s 13 bodova, a trenutačno zauzima sedmu poziciju.

Vodeći Real Madrid ima 21 bod, dva više od drugoplasirane Barcelone.