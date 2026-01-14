VIDEO / Majerovom Wolfsburgu pobjedu na samom kraju donio 20-godišnjak

Podijeli :

Nogometaši Wolfsburga slavili su 2:1 u 17. kolu Bundeslige protiv St. Paulija. Gol za vodstvo Wolfsburga s bijele točke zabio je Eriksen u 25. minuti da bi u 40. na 1:1 izjednačio Smith. Pobjedu Wolfsburgu donio je 20-godišnji napadač Dženan Pejčinović u 88. minuti. Lovro Majer igrao je do 61. minute.

