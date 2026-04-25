VIDEO / Majerov Wolfsburg remizirao u grčevitoj borbi za ostanak, Jakićevom Augsburgu također bod

xTomxLauruschkatx via Guliver

Stanje Wolfsburga sve je teže i taj je sastav uhvatio mršavi domaći bod odigravši 0-0 protiv Borussije iz Moenchengladbacha.

Wolfsburg je i dalje pretposljednji na ljestvici, a spas je sve dalje. Hrvatski nogometaš Lovro Majer ostao je tijekom cijele utakmice na klupi za pričuve Wolfsburga.

U derbiju začelja Heidenheim je kao domaćin pobijedio St. Pauli s 2-0. Heidenheim je i dalje posljednji na ljestvici, ali je došao na četiri boda minusa baš od St. Paulija koji je 16., a s te se pozicije na kraju sezone ide u dodatno razigravanje za ostanak.

Heidenheim je poveo već u trećoj minuti golom Zivzivadzea, dok je potvrda slavlja uslijedila u 82. minuti kada je Dinkci zabio za 2-0.

Augsburg i Eintracht su remizirali 1-1 u dvoboju gdje je domaćin poveo golom Kadea u 44. minuti, dok je u 66. izjednačio Doan. Za domaćina je hrvatski reprezentativac Kristijan Jakić zaigrao od 73. minute.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.