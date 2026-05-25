VIDEO / Majerov Wolfsburg ispao iz Bundeslige: Nakon skoro 30 godina igrat će u ‘Cvajti’

Podijeli :

U ponedjeljak navečer odigrana je uzvratna utakmica doigravanja za posljednjeg člana prve i druge Bundeslige. Nakon remija od 0:0 u prvoj utakmici Wolfsburga i Paderborna, u drugom susretu je nakon 120 minuta s 2:1 slavila ekipa Paderborna.

Poveo je Wolfsburg već u trećoj minuti golom Dženana Pejčinovića, mladog reprezentativca Njemačke koji je neko vrijeme predstavljao i Crnu Goru, a može, ako se na to odluči, igrati i za Bosnu i Hercegovinu.

Unatoč tom ranom golu. Wolfsburg nije ni blizu osigurao ostanak. Štoviše, u 14. minuti postalo je jasno da će ostanak biti teška misija jer je Joakim Maehle tada zaradio svoj drugi žuti karton.

Igra s igračem više došla je na naplatu za Paderborn u 38. minuti kada je Filip Bilbija, 26-godišnji Nijemac srpskih korijena zabio za 1:1. Unatoč dominaciji aktualnog drugoligaša Paderborna, golova nije bilo do isteka 90 minuta pa se otišlo u dodatnih 30 minuta.

Tamo je Paderborn nastavio dominirati, a to im se isplatilo u 100. minuti kada je Laurin Curda zabio za 2:1 i delirij na tribinama. Tu prednost sačuvali su do kraja te su na kraju s 2:1 izborili nastup u Bundesligi nakon šest godina.

Ovim porazom je Wolfsburg Lovre Majera osigurao da će nakon skoro 30 godina igrati u drugom rangu njemačkog nogometa. Posljednji put su tamo igrali u sezoni 1996./1997.

Majer inače nije bio ni u sastavu za ovu utakmicu dok je u prošloj odigrao 16 minuta zaradivši i žuti karton.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.