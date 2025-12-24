VIDEO / Majerov klupski suigrač asistirao Mahrezu u Modrićevoj maniri

Podijeli :

U prvom kolu Afričkog kupa nacija Alžir dominira protiv Sudana, a za to je najzaslužniji bio Riyad Mahrez koji je zabio dva gola do 61. minute. No, taj drugi pogodak bio je posebno lijep samo zbog asistencije Mohameda Amoure, napadača Wolfsburga za koji igra i Lovro Majer. 25-godišnjak je u 61. minuti vanjskim dijelom kopačke, trivelom, pronašao Mahreza koji je pogodio za 2:0. Amoura je tako podjsetio na Luku Modrića i Ricarda Quaresmu koji su su kroz svoju karijeru izvodili nevjerojatna dodavanja na takav način.

