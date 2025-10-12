VIDEO / Majer promašio nemoguće i propustio dovesti Hrvatsku u vodstvo

Podijeli :

Hrvatska i Gibraltar igraju važnu utakmicu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, a Hrvatska i dalje nije slomila blok gostiju. Najveću priliku imali su u 18. minuti kada je Lovro Majer dobio loptu na pladnju. Međutim, veznjak Wolfsburga nije uspio matirati Jaylana Hawkinsa iz sjajne prilike. Gibraltarski golman obranio mu je glavom.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.