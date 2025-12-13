VIDEO / Majer asistirao u pobjedi Wolfsburga, Eintracht slavio protiv Augsburga

Utakmica je počela lijepom asistencijom hrvatskog nogometaša Lovre Majera za strijelca Wimmera. Nakon vodstva gostiju u četvrtoj minuti u 22. je Borussia (M) izjednačila i to zaslugama Koulierakisa koji je pogodio vlastitu mrežu.

Do odmora je već Wolfsburg pobjegao na dva gola prednosti. Prvo je Amoura u 30. zabio za 2-1, dok je Wimmer u 34. minuti postigao svoj drugi pogodak na ogledu za 3-1. U nastavku utakmice je strijelac bio i Majer, ali je njegov pogodak poništen. Wolfsburg je do kraja zadržao prednost i slavio, a Majer je za goste igrao do 83. minute.

U derbiju začelja St. Pauli je u Hamburgu pobijedio Heidenheim 2-1 iako je imao igrača manje od kraja prvog poluvremena. Oba pogotka za St. Pauli je postigao Kaars.

Eintracht je s 1-0 pred svojim navijačima pobijedio Augsburg kojem su dva gola poništena nakon VAR provjera. Jedini strijelac za domaćina bio je Doan u 68. minuti, a hrvatski reprezentativan Kristijan Jakić odigrao je cijelu utakmicu za gostujući sastav.

