VIDEO / Mahrez iz penala odveo Alžir u drugi krug, Bennacer ‘požutio’ i odigrao dobru utakmicu

Jedan od favorita Afričkog kupa nacija Alžir ostvario je i drugu pobjedu u grupnoj fazi. Nakon 3:0 protiv Sudana, s 1:0 svladao je Burkinu Faso golom Riyada Mahreza s bijele točke u prvom poluvremenu. Alžir se time uoči zadnjeg kola plasirao u drugi krug.

Za Alžir je do 87. minute igrao Dinamov veznjak Ismael Bennacer i ostavio je jako dobar dojam. Dobio je žuti karton u prvom poluvremenu, ali je unatoč tom opterećenju odigrao dosta dobar susret.

