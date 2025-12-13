VIDEO / Maestralna asistencija Majera za pogodak Wolfsburga već u 4. minuti

Wolfsburg je već u 4. minuti poveo protiv Borussije Monchengladbach. Zabio je Patrick Wimmer, a sjajnu asitenciju upisao je naš Lovro Majer. Majer je u sve boljoj formi, a to je i sjajna vijest za našeg izbornika Dalića.
