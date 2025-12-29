VIDEO / Ma, je li moguće? Marokanac drugi put na turniru zabio gol škaricama!

Podijeli :

Marokanski napadač i član Olympiakosa Ayoub El Kaabi učinio je nezamislivo - u samo osam dana grupne faze Afričkog kupa nacija postigao je dva gola škaricama! Prvo protiv Komora, a onda i u završnom kolu skupine protiv Zambije, za vodstvo 3:0. Prvotno mu je gol bio poništen zbog zaleđa, ali je VAR soba ustanovila kako El Kaabi ipak nije bio u nedozvoljenoj poziciji. Slavlje domaće nacije moglo je početi, Maroko će s prve pozicije skupine A ići u drugi krug natjecanja.

Kako je El Kaabi škaricama pogodio protiv Komora, pogledajte niže:

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.