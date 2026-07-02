VIDEO / Ludnica u Torontu: Ni toplinski val ne može zaustaviti hrvatske navijače, priredili su show

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Niti toplinski val, koji posljednja dva dana trese Toronto, nije mogao zaustaviti hrvatske i portugalske navijače koji su se sjajno zabavljali uoči susreta 16-ine finala Svjetskog prvenstva u Torontu.

Atmosfera u Torontu uoči utakmice je na vrhuncu. Prkoseći žestokom valu vrućine, hrvatski i portugalski navijači sjajno se zabavljaju. U Torontu i okolici velike su hrvatske i portugalske zajednice, pa je središte najvećeg kanadskog grada “išarano” crveno-bijelim kvadratićima i crveno-zelenim portugalskim zastavama.

Kao i prije utakmice protiv Gane, hrvatski navijači su imali bazu u blizini stadiona GMO Field u “Hrvatskoj kući”. “Croatia House” je smještena u Toronto Event Centru, a navijači su se i ovoga puta okupili u velikom broju, zabavljavši se uz hrvatske hitove, hranu i piće.

Dio ih je zauzeo i obližnji park kako bi u hladu dočekali “vrući dvoboj”. Ponovo je razvijena i navijačka zastava, ovoga puta s nešto drugačijom rutom.

S druge strane Portugalci su se okupili u Stanley Parku odakle je krenuo korteo prema Coronation Parku.

Policija je u središtu grada zatvorila veliki broj ulica zbog “velikog broja pješaka”, a vatrogasci su pokušali olakšati navijačima prskajući ih vodom kako bi se barem malo ohladili.

Postavljene su i postaje s “vodenom maglicom” kako bi se navijači mogli rashladiti.

Policija je morala zatvoriti i prostor ispred hotela u kojem je bila smještena portugalska delegacija, jer su navijači doslovno kampirali kako bi možda vidjeli Cristiana Ronalda i njegove suigrače.

Navijači su upozoreni kako je letenje dronovima zabranjeno oko stadiona, te navijačke zone, dododavši kako je do sada 20 osoba optuženo u Torontu zbog dizanja dronova.

“Letenje dronom je ilegalno. Neka nebo bude čisto i neka turnir završi sjajno, Toronto. Dronove ostavite kod kuće,” objavila je policija na X-u.

Ulaznice za utakmicu su rasprodane na službenim stranicama FIFA-e. Međutim, neke su ulaznice još uvijek dostupne na web stranicama za preprodaju, ali cijene daleko premašuju njihovu početnu nominalnu vrijednost između 335 i 875 dolara.

Na StubHubu, najjeftinije ulaznice u ponudi koštaju 2.726 dolara, dok se najskuplje mjesto prodavalo za 11.963 dolara. Na SeatGeeku je najjeftinije dostupno sjedalo 2.365 dolara, a najskuplje 9.736 dolara.