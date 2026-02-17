VIDEO / Ludnica u Istanbulu: Galata povela protiv Juventusa, Talijani se ekspresno vratili!

Podijeli :

xSeskimphotox via Guliver

Nogometna Liga prvaka ušla je u drugu fazu natjecanja. Prema novom formatu, osam najbolje plasiranih momčadi iz ligaške faze izborilo je izravan plasman u osminu finala, dok će im se ondje pridružiti još osam klubova koji će mjesto među 16 najboljih osigurati kroz play-off. Večerašnji program otvorio je dvoboj Galatasaraya i Juventusa, koji je započeo u 18:45, čime je krenula borba za plasman u nokaut-fazu elitnog europskog natjecanja.

Nakon početnog ispitivanja snaga, domaćin je prvi stigao do prednosti.

UŽIVO UŽIVO OD 21: Real traži ‘osvetu’ protiv Mourinha i Ivanovića, Kovač i Pašalić u direktnom okršaju za osminu finala

U 15. minuti nakon pogreške Kenana Yildiza, lopta je došla do Gabriela Sare koji je pogodio za 1:0 vodstvo Galatasaraya.

No, tek što se krenulo s centra Juventus je izjednačio, a strijelac je bio Teun Koopmeiners.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.