VIDEO / Ludnica u Glasgowu: Škotska golom s centra potvdila odlazak na Mundijal!

Najveća drama kvalifikacija odvijala se u Škotskoj, gdje je domaćinu trebala pobjeda protiv Danske za prvi Mundijal nakon 1998.

Škoti su poveli već u 3. minuti preko Scotta McTominaya, a Danci su izjednačili u 57. minuti golom Rasmusa Hojlunda s bijele točke. Četiri minute kasnije gosti ostaju s igračem manje nakon crvenog kartona Rasmusa Kristensena.

Škotska je opet povela u 78. minuti golom Lawrencea Shanklanda, no samo tri minute poslije Patrick Dorgu vraća na 2:2. U ludoj završnici domaćin ipak osigurava vizu za SP – Kieran Tierney zabija u 93., a Kenny McLean u 98. minuti fantastično pogađa s centra za potpuni delirij na škotskim tribinama.