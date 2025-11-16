VIDEO / Ludnica u Budimpešti: Napadač Ferencvaroša ‘projektilom’ približio Mađarsku play-offu

Podijeli :

Mađarska i Irska u Budimpešti igraju ključan susret u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. S obzirom da Portugal s visokih 5:1 vodi na poluvremenu protiv Armenije, oni će direktno na Mundijal, a Mađarska i Irska odlučit će tko će u dodatne kvalifikacije. Nakon prvih 45 minuta, Mađari vode s 2:1. Poveli su već u 3. minuti, a strijelac je bio Daniel Lukacs. Irci su se vratili u 15. preko Troyja Parotta koji je zabio s bijele točke, no prednost Mađarskoj vratio je napadač Ferenecvaroša Barnabas Varga u 37. On je tada na 20 metara od gola primio jedan ubačaj Miloša Kerkeza prsima, a onda maestralnim "projektilom" izvana pogodio za ludnicu u Budimpešti. Pogledajte!

