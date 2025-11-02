VIDEO / Ludi i vrući turski derbi – pet golova, crveni kartoni i veliki preokret Fenerbahčea!

Podijeli :

Derbi 11. kola turske Superlige Bešiktaša i Fenerbahčea opravdao je očekivanja. Palo je pet golova, Bešiktaš je zaradio dva crvena kartona (jedan na terenu, drugi izvan), a Fenerbahče je pobijedio preokrenuvši 0:2 na 3:2. Toure i Topcu su odveli Bešiktaš na 2:0, ali isključenjem Kokcua sve je krenulo u obratnom smjeru. Yuksek, Asensio i Duran su spojili golove za veliko slavlje Fenera. Galatasaray i dalje vodi s 29 bodova, četiri više od drugoplasiranog Fenerbahčea, dok je Bešiktaš šesti sa 17 bodova.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.