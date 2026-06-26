VIDEO / Loše vijesti za Hrvatsku, Senegal poveo protiv Iraka

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(AP Photo/Scott Kinser) via Guliver Image

U trećem kolu skupine I na Svjetskom prvenstvu snage su odmjerile reprezentacije Senegala i Iraka. U tom susretu Hrvatska je "navijala" protiv Senegala koji je bio u realnijoj prilici da im ugrozi dobru poziciju na listi trećeplasiranih reprezentacija.

To navijanje nije dobro počelo jer je Senegal već u četvrtoj minuti poveo golom Abdoulayea Secka. Pogodak za vodstvo pogledajte OVDJE.

Tako je Senegal na listi najboljih trećeplasiranih reprezentacija skočio na sedmo mjesto. Još uvijek se nalazi ispod Hrvatske, no s gol-razlikom -2 rade pritisak na Hrvatsku koja ne smije izgubiti od Gane u posljednjem kolu skupine L.