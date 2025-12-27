VIDEO / Liverpool opravdao ulogu favorita na Anfieldu, napokon zabio i igrač plaćen 122 milijuna eura

Liverpool je kao favorit na Anfieldu svladao Wolverhampton 2:1.
Činilo se da su „Redsi“ blitzkriegom Ryana Gravenbercha i Floriana Wirtza praktički riješili pitanje pobjednika pred kraj prvog poluvremena, no autsajder se nije predavao.
Santiago Bueno najbolje se snašao nakon gužve u petercu, koju je izazvao dobar ubačaj iz kuta, te je samo šest minuta nakon povratka iz svlačionice unio neizvjesnost u nastavak susreta.
Nakon toga više nije bilo promjene rezultata, iako su prilike propuštale obje momčadi. Svi su igrali za Dioga Jotu, a momčad s Anfielda zauzela je četvrto mjesto i produbila krizu „Vukova“, koji su iz 18 utakmica osvojili svega dva boda. Prijeti im status najgore momčadi u povijesti Premier lige.
