VIDEO / Livakovićev nasljednik velikom pogreškom odnio pobjedu Feneru uoči dolaska u Zagreb

U zaostaloj utakmici prvog kola turske Superlige nogometaši Fenerbahčea su kiksali te su pred svojim navijačima odigrali 2-2 protiv Alanyaspora. Veliki tragičar bio je vratar Irfan Egribayat, koji je drugi dio prošle sezone i početak ove branio ispred Dominika Livakovića, a sada je poklonio gostima bod u 93. minuti.

Golom Kaye gosti su poveli u 18. minuti te su u vodstvu bili sve do završnog dijela ogleda.

Talisci je gostujući vrataru 57. minuti obranio penal, a onda je Fenerbahče uspio napraviti preokret unutar samo pet minuta. Prvo je u 72. na 1-1 izjednačio Nelson Semedo, dok je u 76. marokanski napadač En-Nesyri bio strijelac za 2-1.

Minimalnu prednost Fenerbahče nije uspio zadržati do kraja već je u trećoj minuti nadoknade Ozdemir postavio konačnih 2-2. Tada je veliku pogrešku napravio domaći vratar Irfan Egribayat i tako su gosti stigli do velikog boda. Isto tako, napomenimo kako nova jedinica Fenera Ederson nije bio u sastavu, iako je prije samo tri dana debitirao za turskog velikana u pobjedi nad Trabzonsporom.

Na ljestvici je vodeći Galatasaray, aktualni prvak, s 15 bodova, odnosno, svih pet pobjeda. Drugoplasirani Fenerbahče ima četiri boda manje, dok treći Trabzonspor ima deset bodova.

Fenerbahče kod Dinama u Zagrebu gostuje 24. rujna u sklopu prvog kola nove sezone Europske lige, a prije tog dvoboja Fenerbahče će još odraditi ligaško gostovanje kod Kasimpase.

