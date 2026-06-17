VIDEO / Livaković obranio penal Kaneu, Turpin ga ponovio, a onda je Englez bio siguran iz drugog pokušaja

Hrvatska reprezentacija loše je otvorila dvoboj prvog kola Svjetskog prvenstva protiv Engleske u Dallasu. Nakon prvih desetak minuta igre Englezi su stigli do prednosti od 1:0 pogotkom Harryja Kanea iz kaznenog udarca.
U 9. minuti Luka Modrić skrivio je kazneni udarac nakon prekršaja nad Nonijem Maduekeom u šesnaestercu, a francuski sudac Clément Turpin odmah je pokazao na bijelu točku.
Minutu kasnije odgovornost je preuzeo Harry Kane, no Dominik Livaković sjajno je reagirao i obranio njegov udarac, izazvavši oduševljenje među hrvatskim navijačima.
Ipak, veselje Vatrenih nije dugo trajalo. Nakon što je odlučeno da se jedanaesterac mora ponoviti zbog ranijeg izlaska Livakovića, Kane je u 12. minuti ponovno stao na bijelu točku. Ovoga puta engleski kapetan nije pogriješio te je preciznim udarcem svladao Livakovića za vodstvo Engleske 1:0 u prvom kolu skupine L Svjetskog prvenstva.
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