VIDEO / Lingard zabio u posljednjoj utakmici za južnokorejski klub

U šestom kolu azijske Lige prvaka Seoul je na svom terenu ugostio Melbourne City što im je ujedno i posljednja utakmica u 2025. godini. Osim toga, ovo je posljednja utakmica Jesseu Lingardu u dresu južnokorejskog kluba. Englez, koji je bio zvijezda Manchester Uniteda, odlučio je da će pustiti svoj ugovor do kraja bez produljenja, a kako bi se navijačima iskupio, postigao je gol za 1:0 protiv australske ekipe. Bilo je to u 31. minuti. U kadru za Seoul u utakmici protiv Melbournea nema hrvatskog nogometaša Marka Divkovića.

