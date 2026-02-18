VIDEO / Lijevi bek Arsenala ispisao povijest: Postao je prvi iz svoje zemlje koji je zabio za Topnike

Podijeli :

Arsenal je u srijedu navečer igrao 31. kolo Premier lige protiv Wolverhamptona jer se ta utakmica mogla odigrati jedino u ovom terminu zbog obaveza Topnika u drugim natjecanjima. Nakon prvog poluvremena Arsenal je vodio golom Bukaya Sake, a onda je u drugom dijelu Piero Hincapie postao prvi Ekvadorac koji je zabio gol za Topnike. Ovog ljeta doveden je iz Bayer Leverkusena kao prvi Ekvadorac u povijesti kluba, a sada je nastavio pisati povijest londonskog kluba.