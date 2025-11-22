VIDEO / Lewandowski za pamćenje: Ovo je prvi gol na novom Camp Nou!

Podijeli :

Nakon 909 dana provedenih na alternativnim lokacijama u gradu, nogometaši Barcelone ove su se subote poslijepodne vratili na novi, doduše još nedovršeni Camp Nou.

Novu eru označila je utakmica sa starim rivalom Athletic Bilbaom, a kao prvi strijelac na stadionu koji će koštati više od milijardu i pol eura ostat će upisan Robert Lewandowski.

Igrala se 4. minuta kada je Álex Berenguer neoprezno postupio s loptom na svojoj polovici. Nekoliko sekundi kasnije Poljak je lijevom, iskosa s lijeve strane, pospremio loptu u mrežu iza Unaija Simona.

Posljednju utakmicu na dobro poznatoj adresi Blaugrana je odigrala 25. svibnja 2023. godine, nakon čega je počelo potpuno rušenje najvećeg španjolskog stadiona i izgradnja novog koji će – kada bude dovršen – moći primiti 105.000 ljudi.

Danas ih je bilo, također maksimalnih, 45.000.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.