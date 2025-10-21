VIDEO / Leverkusenov kapetan napravio veliku glupost i zaradio crveni karton protiv PSG-a

Nevjerojatan potez napravio je Robert Andrich u utakmici Bayer Leverkuesena i PSG-a. U 33. minuti je ničim izazvan laktom udario Desirea Douea, a nakon toga mu je Gil Manzano nakon VAR provjere pokazao crveni karton.
