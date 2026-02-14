VIDEO / Leverkusen zabio četiri na domaćem terenu, Eintracht također uvjerljiv za prvu pobjedu Riere

Podijeli :

Uvjerljivu je domaću pobjedu ostvario Bayer koji je u Leverkusenu s 4-0 nadigrao St. Pauli, pretposljednju momčad s ljestvice.

Utakmica je prilično otišla na domaću stranu već nakon petnaest minuta igre kada je Bayer već vodio 2-0. Strijelci su u uvodu dvoboja bili Quansah i Schick u 13. i 15. minuti.

U nastavku ogleda nove su golove za Bayer postigli Tapsoba u 52. i Poku u 78. minuti za konačnih 4-0.

Slično dominantan je bio i Eintracht koji je u Frankfurtu svladao Borussiju (M) s 3-0. U prvom poluvremenu već je Eintracht stekao dva gola prednosti nakon što su precizni bili Brown u 24. i Amaimouni u 34. minuti.

Za kraj je Knauff bio strijelac u 75. minuti za 3-0 čime je moglo početi slavlje domaćih navijača. Bila je to ujedno i prva pobjeda donedavnog trenera Celja Alberta Riere na klupi Eintrachta.

