VIDEO / Leverkusen i Wolfsburg odigrali drugu najefikasniju utakmicu sezone, Hoffenheim kiksao

Eibner-Pressefoto/Edward Cheung via Guliver Images

U drugoj najefikasnijoj utakmici aktualne sezone Bundeslige Bayer iz Leverkusena svladao je Wolfsburg 6:3, Andrej Kramarić i Hoffenheim poraženi su doma od Mainza i tako ispali iz topa 4, Leipzig je slavio u Bremenu, a Borussia (M) i Heidenheim podijelili su bodove u preostalim dvobojima 28. kola.

Wolfsburg je bez kartoniranog Lovre Majera na poluvremenu vodio 3:2 u Leverkusenu kod Bayera, no domaćin je impresivnom igrom u nastavku preokrenuo na 6:3. Wolfsburg ovim porazom ostaje pretposljednji s 21 bodom i sve je bliži ispadanju iz lige, dok su Apotekari šesti s 49 bodova i još uvijek u igri za ulazak u Ligu prvaka.

Najefikasnija utakmica sezone i dalje ostaje ona između Eintrachta iz Frankfurta te Borussije Mönchengladbach (6:4).

Hrvatski reprezentativac Andrej Kramarić igrao je posljednjih pola sata u porazu Hoffenheima kod kuće od Mainza 2:1. Gostujući junak bio je dvostruki strijelac Tietz. Hoffenheim je sada peti u poretku s 50 bodova, odnosno tri manje od Leipziga koji je u ovom kolu svladao Werder 2:1. Patrice Čović za Werder je igrao od 49. minute.

Borussia (M) i Heidenheim odigrali su 2:2 nakon što je domaćin prvi zabio, a onda morao spašavati bod.

