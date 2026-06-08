VIDEO / Legendarni Del Piero: Sram me što Italije nema na SP-u, a Hrvatska opet ima snage iznenaditi svijet

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Na Sunset Media festivalu koji se tradicionalno održava u Zadru svake godine stižu poznati bivši i aktualni sportaši. Tako je ove godine tamo boravio i legendarni talijanski nogometaš Alessandro Del Piero koji je dao izjavu novinarima.

Na početku razgovora se Del Piero našalio kako Italiju nisu pozvali na Svjetsko prvenstvo, a onda je rekao kako ga je sram što treći put zaredom neće igrati na najvećem nogometnom natjecanju.

Nakon toga je upitan o Hrvatskoj za koju je rekao da mu je teško predvidjeti njihove šanse jer su na posljednjim prvenstvima ostvarivali dobre uspjehe te su igrali i u finalu.

Naglasio je da je Hrvatska već napravila nevjerojatne rezultate gledajući koliko je to mala zemlja. Razgovor je zaključio izjavom da Hrvatska ima snage ponovno iznenaditi svijet te da se nada kako će to i učiniti.

Del Piero je u svojoj karijeri najpoznatiji po igranju za Juventus u kojem je boravio od 1993. do 2012. godine. Igre za Staru damu omogućile su mu brojne pozive u reprezentaciju za koju je skupio 91 nastup te se okitio zlatom na Svjetskom prvenstvu u Njemačkoj 2006. godine.