VIDEO / Leeds srušio Burnley Michaela Jacksona i napravio važan korak prema ostanku u Premier ligi

U prvoj utakmici 35. kola engleske Premier lige Leeds United ugostio je Burnley koji je prije ovog kola promijenio trenera. Umjesto Scotta Parkera posao je preuzeo Michael Jackson, 52-godišnji Englez. Novi trener Claretsa nije uspio promijeniti stanje u momčadi i Leeds je slavio s 3:1.

U osmoj minuti Leeds je poveo golom Antona Stacha nakon asistencije slovenskog nogometaša Jake Bijola. To vodstvo na semaforu stajalo je do 52. minute, a tada je Noah Okafor zabio za 2:0. Samo četiri minute kasnije prednost je narasla na 3:0.

Pogodak je tada zabio najbolji napadač Leedsa Dominic Calvert-Lewin i pobjeda je bila osigurana. U 71. minuti Burnley se upisao na semafor golom Louma Tchaoune kojemu je to bio drugi gol u Premier ligi. Prvi je postigao 18. listopada 2025. godine također protiv Leedsa.

Do kraja susreta više nije bilo golova i Leeds je pobijedio s 3:1 i na svoj konto dodao tri važna boda.

Ovim slavljem Leeds je došao do 43. boda u ovosezonskoj Premier ligi te sada 18. Tottenhamu bježe devet bodova. Spursi još imaju četiri kola do kraja, a u nedjelju ih čeka teško gostovanje kod Aston Ville. U slučaju poraza Leeds bi praktički osigurao ostanak jer bi u tri posljednja kola trebali osvojiti samo jedan bod.

