VIDEO / Kulenović kasnim golom potvrdio visoku pobjedu Dinama

Dinamo je u sedmom kolu ligaške faze Europa lige na Maksimiru uvjerljivo svladao rumunjski FCSB rezultatom 4:1. Junak susreta bio je Dion Drena Beljo, koji je postigao dva pogotka za zagrebačku momčad. Uz njega su se u strijelce upisali Monsef Bakrar, koji je otvorio utakmicu, te Sandro Kulenović, koji je postavio konačan rezultat. Jedini gol za goste zabio je Daniel Birligea.