VIDEO / Kulenović kasnim golom potvrdio visoku pobjedu Dinama

Dinamo je u sedmom kolu ligaške faze Europa lige na Maksimiru uvjerljivo svladao rumunjski FCSB rezultatom 4:1. Junak susreta bio je Dion Drena Beljo, koji je postigao dva pogotka za zagrebačku momčad. Uz njega su se u strijelce upisali Monsef Bakrar, koji je otvorio utakmicu, te Sandro Kulenović, koji je postavio konačan rezultat. Jedini gol za goste zabio je Daniel Birligea.
Ovom pobjedom Dinamo je osvojio iznimno važna tri boda i napravio velik iskorak prema plasmanu u play-off fazu natjecanja.
