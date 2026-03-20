VIDEO / Kramarićev Hoffenheim teško nastradao u Leipzigu

RB Leipzig je u 27. kolu Bundeslige uvjerljivo slavio protiv Hoffenheima s 5:0.
Susret je praktički bio riješen već do 30. minute, kada je domaćin vodio 3:0 golovima Brajana Grude i dvostrukog strijelca Christopha Baumgartnera.
U 44. minuti Gruda je zabio svoj drugi pogodak za 4:0 na poluvremenu, a vrijedi istaknuti kako je u sudačkoj nadoknadi prvog dijela poništen gol Yana Diomandea za 5:0. Ipak, peti pogodak stigao je u 78. minuti preko Benjamina Henrichsa.
Hrvatski reprezentativac Andrej Kramarić ušao je u igru na poluvremenu, a njegov Hoffenheim ostao je na 50 bodova i sada je peti. Leipzig također ima 50 bodova, ali drži treće mjesto zbog bolje gol-razlike. Četvrti je Stuttgart s utakmicom manje.
