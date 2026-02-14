VIDEO / Kramarićev Hoffenheim i Vuškovićev HSV do slavlja, naši reprezentativci odigrali sjajno

Novu je pobjedu upisao Hoffenheim, treći sastav s ljestvice. Na domaćem terenu u Sinsheimu bio je bolji s 3-0 od Freiburga. Već u petoj minuti Hoffenheim je poveo. S više od 30 minuta pogodio je hrvatski igrač Andrej Kramarić, ali je pogodak poništen zbog zaleđa.
Pobjedu je Hoffenheim osigurao golovima u drugom poluvremenu, a strijelci su bili Asllani u 46., Kabak u 51. i Gendrey u 95. minuti. Kramarić je zamijenjen u 86. minuti.
Tri boda na domaćem terenu zgrabio je i Hamburg koji je pobijedio Union Berlin 3-2 premda su gosti poveli golom Querfelda iz jedanaesterca u 28. minuti. Do kraja se dogodio preokret garniran s dva pogotka Konigsdorffera i jednim Capalda. Gosti su zaprijetili golom Ilića u 89. minuti, ali Hamburg pobjedu ipak nije ispustio u završnici.
Hrvatski nogometaš Luka Vušković odigrao je cijelu utakmicu za Hamburg, dok zbog ozljede Josip Juranović nije konkurirao za berlinski sastav.
Posljednje dvije utakmice odigrat će se u nedjelju, a parovi su Augsburg – Heidenheim i Leipzig – Wolfsburg.
