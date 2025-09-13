VIDEO / Kramarić zabio prvi gol u Bundesligi ove sezone za vodstvo Hoffenheima

Podijeli :

Andrej Kramarić otvorio je svoj golgeterski konto u novoj sezoni Bundeslige. Njegov Hoffenheim gostuje kod Union Berlina, a u 44. minuti dobili su kazneni udarac. Siguran izvođač bio je Kramarić koji je tako zabio svoj prvi ovosezonski gol u Bundesligi. Ubrzo nakon toga Hoffenheim je golom Fisnika Asslanija povećao svoje vodstvo na 2:0. Tako se na poluvrijeme otišlo s osjetnom prednošću.

