VIDEO / Kovačeva Borussia preokretom do pobjede, sad je na -6 od Bayerna

U posljednjoj utakmici 20. kola Bundeslige nogometaši dortmundske Borussije, koje vodi hrvatski trener Niko Kovač, pobijedili su nakon preokreta pred svojim navijačima Heidenheim s 3:2.

Borussia (D) je povela u 44. minuti kada je nakon kornera, iz blizine, precizan bio Anton . No, vrlo brzo se pokazalo da je taj pogodak malo vrijedio. U nadoknadi je Niehues izjednačio na 1:1, dok je isti igrač, odmah na startu drugog poluvremena, pogodio nakon udarca s 20 metara za vodstvo gostiju 2:1. Prilikom tog udarca lopta je dodirnula nekog od domaćih igrača što je prevarilo golmana Borussije (D) Kobela.

Na način kako je Niehues zabio dva gola za preokret Heidenheima, isto je učinio Guirassy na drugoj strani zabivši dva gola u dvije minute.

Prvo je pogodio s bijele točke za 2:2 u 68. minuti, dok je u idućoj minuti bio strijelac za 3:2 pogodivši bliži kut suparničkih vrata. Mogao je Guirassy i do ‘hat-tricka’ ali nije realizirao jedanaesterac u 85. minuti. U nadoknadi je Borussia (D) imala puno sreće jer je dvije sjajne šanse za goste propustio Ibrahimović.

Borussia (D) je smanjila zaostatak za vodećim Bayernom te sada klub Nike Kovača ima šest bodova manje od Bavaraca. Heidenheim je ostao posljednji.