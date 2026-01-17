VIDEO / Kovačeva Borussia iz penala u trileru svladala momčad koja se bori za opstanak!

Podijeli :

Borussia Dortmund, koju vodi hrvatski trener Niko Kovač, u 18. kolu Bundeslige na domaćem je terenu svladala St. Pauli s 3:2 u dramatičnoj završnici utakmice.

Borussia je imala prednost od 2:0 pogocima Juliana Brandta (45+1′) i Karima Adeyemija (54′), no gosti su se vratili preko Jamesa Sandsa u 62. minuti i Rickyja-Jadea Jonesa deset minuta kasnije.

Ipak, pobjedu domaćima donio je Emre Can u 95. minuti pogotkom iz kaznenog udarca. Sudac je u prvi mah dosudio slobodni udarac, no nakon VAR provjere promijenio je odluku i pokazao na bijelu točku, što je Can sigurno realizirao.

Borussia sada ima 37 bodova i drži drugo mjesto na ljestvici, s deset bodova zaostatka za vodećim Bayernom, dok je St. Pauli na posljednjem mjestu s 12 bodova.