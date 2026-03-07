VIDEO / Kovačeva Borussia do slavlja u Kolnu, domaći pola susreta s igračem manje

Podijeli :

Borussia Dortmund hrvatskog trenera Nike Kovača stigla je do nova tri boda, u 25. kolu Bundeslige u gostima su nadigrali Koln.

Momčad iz Dortmunda u vodstvo je već u 16. minuti doveo Serhou Guirassy, a zatim razliku povećao Maximilian Beier u 60. minuti.

Domaći je Koln u međuvremenu ostao s igračem manje jer je u sudačkoj nadoknadi prvog dijela crveni karton dobio Simpson-Pusey. Kaminski je u 88. minuti smanjio razliku, no nije bilo dovoljno za bod protiv trenutno druge momčadi Bundeslige.

Borussia za vodećim Bayernom zaostaje 11 bodova, dok je Koln na 13. mjestu.