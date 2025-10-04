VIDEO / Kovač nastavio niz bez poraza, ali ostao bez pobjede protiv Leipziga

Podijeli :

Subotnje šesto kolo Bundeslige u ranijem terminu donijelo je četiri okršaja. Za Hrvatsku je jedan od zanimljivijih bio susret Borussije Dortmund i RB Leipziga. Domaću momčad već neko vrijeme vodi Niko Kovač, a u sezoni još uvijek nema nijedan poraz. Tu odličnu formu pokušali su nastaviti na Signal Iduna Parku, a momčad hrvatskog trenera to je i uspjela. Nažalost po Kovača, to su napravili remijem 1:1, a ne pobjedom.

U sedmoj minuti susreta poveo je RB Leipzig golom Christopha Baumgartnera da bi crno-žuti uzvratili 16 minuta kasnije. Za Dortmund je zabio Yan Couto na asistenciju Serhoua Guirassyja.

S tim rezultatom otišlo se na poluvrijeme, a golova nije bilo do kraja susreta i Dortmund i Leipzig su se morali zadovoljiti bodom. Za Borussiju to znači da su nakon šestog i dalje neporaženi, ali uz dva remija. Leipzig ima bod manje od Bundeslige, a razlika je došla u prvom kolu kad je Leipzig izgubio od Bayerna.

Upravo Bavarci najviše mogu biti zadovoljni s ovim rezultatom jer od 18 i 30 na gostovanju kod Eintrachta mogu povećati prednost na vrhu Bundeslige.

