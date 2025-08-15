VIDEO / Kotarski nakon samo 11 sekundi primio pogodak kroz noge u pobjedi Kopenhagena

Podijeli :

Hrvatski reprezentativni vratar Dominik Kotarski (25) i njegov Kopenhagen upisali su 3:1 pobjedu na gostovanju kod Nordsjaellanda. Iako hrvatski vratar nije uspio sačuvati čistu mrežu, istakao se s dvije lijepe obrane u utakmici 5. kola danskog prvenstva.

U prvom poluvremenu nismo vidjeli pogodak, ali su domaći u sudačkoj nadoknadi ostali s igračem manje kada je crveni karton dobio Tobias Salquist. No zato je odmah na startu nastavka krenuo vatromet, i to već u jedanaestoj sekundi.

Pogodio je Caleb Yirenkyi za vodstvo Nordsjaellanda, a lopta je Dominiku Kotarskom prošla kroz noge.

Unatoč ekspresnom vodstvu u drugom poluvremenu, domaći sastav nije izdržao s igračem manje. Nekoć veliki talent Borussije Dortmund, Youssoufa Moukoko, pogodio je za 1:1 u 59. minuti, a onda su Pantelis Hatzidiakos u 75. i Yoram Zague u 94. donijeli pobjedu gostima iz glavnog grada Danske.

Kopenhagen je zasad vodeći sastav danskog prvenstva s 12 osvojenih bodova uz utakmicu više, dok je Nordsjaelland posljednji sa samo tri osvojena boda.

