VIDEO / Kosovski napadač hat-trickom srušio Athletic Bilbao

Nogometaši Mallorce prekinuli su niz od dva poraza u španjolskoj La Ligi pobijedivši pred svojim navijačima Athletic Bilbao s 3-2 (2-2), a sva tri pogotka za domaću momčad postigao je kosovski reprezentativac Vedat Muriqi.

Prvi put je mrežu pogodio već u 5. minuti, kad je preciznim udarcem dovršio dobro izveden protunapad. No, samo tri minute poslije su gosti izjednačili pogotkom Unaija Gomeza. Muriqi je drugi pogodak postigao u 42. minuti, kad je za Mallorcu dosuđen kazneni udarac. Udarac kosovskog napadača je Unai Simon obranio, ali se lopta opet odbila do Muriqija koji ju je iz drugog pokušaja poslao u mrežu. Athleticu su opet trebale samo tri minute za izjednačenje, a strijelac za 2-2 bio je Nico Williams.

U 69. minuti Muriqi je dobio još jednu priliku za udarac s bijele točke i ovaj put iz prvog pokušaja svladao gostujućeg vratara za ‘hat-trick’ i svoj 14. prvenstveni pogodak u ovoj sezoni.

Ispred njega je na ljestvici strijelaca samo Kylian Mbappe s 19 golova, a posljednji od njih je postigao u subotu, u domaćoj pobjedi Real Madrida koji je s 2-0 svladao Levante. Mbappe je u 58. minuti bio precizan iz kaznenog udarca kojega je i sam izborio, a konačnih 2-0 je postavio Raul Asencio u 65. minuti.

Realu je ovo bila 15. ovosezonska pobjeda u La Ligi kojom su se vodećoj Barceloni približili na bod zaostatka, no katalonska momčad još mora odigrati utakmicu 20. kola. Barcelona će u nedjelju (21 sat) gostovati kod Real Sociedada.

Athletic Bilbao je u posljednje četiri utakmice osvojio samo jedan bod i sad je na osmom mjestu s 24 boda. Mallorca je s 21 bodom došla do 13. pozicije.